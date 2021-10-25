За сутки в России выявили 37 930 случаев ковида, это максимум с начала пандемии

За сутки в России выявили 37 930 случаев коронавируса, это максимум с начала пандемии. Также за последние 24 часа зафиксировано 1069 летальных исходов, выздоровело 20 690 пациентов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

В пятёрке по выявленным случаям Москва (+7778 за сутки), Подмосковье (+3127), Санкт-Петербург (+2693), Самарская область (+1184) и Нижегородская (+769). Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала пандемии в нашей стране заболело 8 279 573 человека, за весь период умерло 231 669 пациентов, выздоровело — 7 186 611.