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Российские учёные впервые показали фото дельта-штамма коронавируса

Их сделали с помощью электронного микроскопа. Индийский вариант инфекции является одним из самых заразных и опасных.

25 октября, 08:17

Фото © Pixabay

Учёные новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" впервые показали фотографию дельта-штамма CoViD-19. Этот индийский вариант коронавируса является одним из самых заразных. Уникальные кадры есть в распоряжении Лайфа.

Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Роспотребнадзора

Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Роспотребнадзора

Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Роспотребнадзора

Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Роспотребнадзора

Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Роспотребнадзора

Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Роспотребнадзора

Фотографии сделали на камеру электронного микроскопа. Как уточняется в релизе, вирус вырастили искусственно на культуре клеток эпителия почки африканской зелёной мартышки.

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Ранее в России выявили новую форму дельта-штамма коронавируса AY.4.2. В Роспотребнадзоре отметили, что, вероятно, этот вариант имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями вируса. Но пока сложно сказать, насколько он заразнее.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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