Российские учёные впервые показали фото дельта-штамма коронавируса

Учёные новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" впервые показали фотографию дельта-штамма CoViD-19. Этот индийский вариант коронавируса является одним из самых заразных. Уникальные кадры есть в распоряжении Лайфа.

Фотографии сделали на камеру электронного микроскопа. Как уточняется в релизе, вирус вырастили искусственно на культуре клеток эпителия почки африканской зелёной мартышки.

Ранее в России выявили новую форму дельта-штамма коронавируса AY.4.2. В Роспотребнадзоре отметили, что, вероятно, этот вариант имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями вируса. Но пока сложно сказать, насколько он заразнее.