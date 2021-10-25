Российские учёные впервые показали фото дельта-штамма коронавируса
Их сделали с помощью электронного микроскопа. Индийский вариант инфекции является одним из самых заразных и опасных.
Фото © Pixabay
Учёные новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" впервые показали фотографию дельта-штамма CoViD-19. Этот индийский вариант коронавируса является одним из самых заразных. Уникальные кадры есть в распоряжении Лайфа.
Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Роспотребнадзора
Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Роспотребнадзора
Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Роспотребнадзора
Фотографии сделали на камеру электронного микроскопа. Как уточняется в релизе, вирус вырастили искусственно на культуре клеток эпителия почки африканской зелёной мартышки.
Ранее в России выявили новую форму дельта-штамма коронавируса AY.4.2. В Роспотребнадзоре отметили, что, вероятно, этот вариант имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями вируса. Но пока сложно сказать, насколько он заразнее.
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