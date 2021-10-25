Доцент РАНХиГС оценил последствия запрета ночных развлечений для экономики

Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака оценил последствия для экономики от рекомендованного запрета на работу развлекательных заведений и ресторанов ночью. Эксперт убеждён, что всё зависит от продолжительности ограничительных мер, а также от того, как сами бизнесмены будут придерживаться ограничений.

"Проблема заключается в том, что пока мы не можем ответить на несколько ключевых вопросов. Первый: как долго будут длиться ограничения, и второй: насколько жёстко в регионах будут им следовать", — цитирует его "Лента.ру".

Без господдержки малый и средний бизнес могут сильно пострадать, отметил эксперт. Поэтому на время локдауна предпринимателей необходимо обеспечить выплатами, которые будут компенсировать отсутствие выручки. При этом Кульбака убеждён, что бюджет РФ может легко вынести подобные нагрузки.

"У нас достаточно приличный объём денег в бюджете и хорошие резервы накоплены", — заключил он.