НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Доцент РАНХиГС оценил последствия запрета ночных развлечений для экономики

Без господдержки малый и средний бизнес могут сильно пострадать, отметил эксперт. Поэтому на время локдауна предпринимателей необходимо обеспечить выплатами.

25 октября, 15:57
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака оценил последствия для экономики от рекомендованного запрета на работу развлекательных заведений и ресторанов ночью. Эксперт убеждён, что всё зависит от продолжительности ограничительных мер, а также от того, как сами бизнесмены будут придерживаться ограничений.

"Проблема заключается в том, что пока мы не можем ответить на несколько ключевых вопросов. Первый: как долго будут длиться ограничения, и второй: насколько жёстко в регионах будут им следовать", — цитирует его "Лента.ру".

На поддержку бизнеса и НКО в России выделят ещё свыше 38 млрд рублей

На поддержку бизнеса и НКО в России выделят ещё свыше 38 млрд рублей

Без господдержки малый и средний бизнес могут сильно пострадать, отметил эксперт. Поэтому на время локдауна предпринимателей необходимо обеспечить выплатами, которые будут компенсировать отсутствие выручки. При этом Кульбака убеждён, что бюджет РФ может легко вынести подобные нагрузки.

"У нас достаточно приличный объём денег в бюджете и хорошие резервы накоплены", — заключил он.

В ноябре начнут выдавать новые субсидии и компенсации: кто получит льготы и в каком размере

В ноябре начнут выдавать новые субсидии и компенсации: кто получит льготы и в каком размере

Ранее президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам запретить работу ночных развлекательных заведений и ресторанов с 23:00 до 6:00 из-за рисков распространения коронавирусной инфекции. При этом принятие соответствующих ограничительных мер носит рекомендательный характер и остаётся в полномочиях региональных властей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1