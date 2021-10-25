Бастрыкин поручил доложить о проверке протащившей дочь вниз головой по лестнице жительницы Саратова
Ход расследования истории поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото © Facebook / Александр Бастрыкин
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе Управления по Саратовской области доложить о проверке истории о том, как женщина в Саратове вниз головой по лестнице протащила дочь, которая якобы украла у неё деньги. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
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Напомним, о ситуации стало известно накануне, 24 октября. По рассказам очевидцев, позже женщина кричала на малышку, якобы присвоившую деньги, и грозилась отдать её в полицию. Та в ответ заявляла, что лучше будет жить на улице, чем с матерью.
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