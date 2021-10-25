НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бастрыкин поручил доложить о проверке протащившей дочь вниз головой по лестнице жительницы Саратова

Ход расследования истории поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

25 октября, 15:52
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Bastrikin.Alexander/photos/a.1583290701972949/1583290718639614" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Бастрыкин</a></p>

Фото © Facebook / Александр Бастрыкин

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе Управления по Саратовской области доложить о проверке истории о том, как женщина в Саратове вниз головой по лестнице протащила дочь, которая якобы украла у неё деньги. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Заставлял молиться, избивал ремнём: На Ставрополье проверят информацию об издевавшемся над пасынками отчиме-изверге

Заставлял молиться, избивал ремнём: На Ставрополье проверят информацию об издевавшемся над пасынками отчиме-изверге

Напомним, о ситуации стало известно накануне, 24 октября. По рассказам очевидцев, позже женщина кричала на малышку, якобы присвоившую деньги, и грозилась отдать её в полицию. Та в ответ заявляла, что лучше будет жить на улице, чем с матерью.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1