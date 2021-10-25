Бастрыкин поручил доложить о проверке протащившей дочь вниз головой по лестнице жительницы Саратова

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе Управления по Саратовской области доложить о проверке истории о том, как женщина в Саратове вниз головой по лестнице протащила дочь, которая якобы украла у неё деньги. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.