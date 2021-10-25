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Лайф публикует видео с моментом взрыва в пятиэтажке в Набережных Челнах

По предварительным данным, сейчас под завалами всё ещё остаётся несколько жильцов. Двух подростков удалось вызволить.

25 октября, 15:48

Момент взрыва в пятиэтажке в Набережных Челнах попал на видеорегистратор. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались два видео, на которые попал момент взрыва газа в пятиэтажке в Набережных Челнах. На первом — с видеорегистратора — слышен оглушительный звук, а затем на машину падают обломки здания. За несколько секунд до этого по переходу, перед которым и остановилась машина, прошло несколько человек. Долетели ли до них куски бетона, неизвестно.

На втором видео — с городских камер — также слышен звук взрыва, а затем крики людей и вой сработавших автомобильных сигнализаций.

Момент взрыва газа в пятиэтажке в Набережных Челнах. Видео © LIFE

Из-под завалов дома в Набережных Челнах спасли 17-летнего подростка

Из-под завалов дома в Набережных Челнах спасли 17-летнего подростка

Напомним, о взрыве газа стало известно сегодня ранее. Обрушение произошло на уровне четвёртого и пятого этажей. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, однако позже, по данным Лайфа, их число возросло до четырёх. Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков, вызволение одного из них попало на видео. По предварительным данным, заблокированными остаются два человека — женщина и пожилой мужчина, в чей квартире, предположительно, и прогремел взрыв.

По факту ЧП следователи возбудили дело по статье "Оказание услуг либо выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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