Лайф публикует видео с моментом взрыва в пятиэтажке в Набережных Челнах

В распоряжении Лайфа оказались два видео, на которые попал момент взрыва газа в пятиэтажке в Набережных Челнах. На первом — с видеорегистратора — слышен оглушительный звук, а затем на машину падают обломки здания. За несколько секунд до этого по переходу, перед которым и остановилась машина, прошло несколько человек. Долетели ли до них куски бетона, неизвестно.