Лайф публикует видео с моментом взрыва в пятиэтажке в Набережных Челнах
По предварительным данным, сейчас под завалами всё ещё остаётся несколько жильцов. Двух подростков удалось вызволить.
Момент взрыва в пятиэтажке в Набережных Челнах попал на видеорегистратор. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказались два видео, на которые попал момент взрыва газа в пятиэтажке в Набережных Челнах. На первом — с видеорегистратора — слышен оглушительный звук, а затем на машину падают обломки здания. За несколько секунд до этого по переходу, перед которым и остановилась машина, прошло несколько человек. Долетели ли до них куски бетона, неизвестно.
На втором видео — с городских камер — также слышен звук взрыва, а затем крики людей и вой сработавших автомобильных сигнализаций.
Момент взрыва газа в пятиэтажке в Набережных Челнах. Видео © LIFE
Напомним, о взрыве газа стало известно сегодня ранее. Обрушение произошло на уровне четвёртого и пятого этажей. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, однако позже, по данным Лайфа, их число возросло до четырёх. Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков, вызволение одного из них попало на видео. По предварительным данным, заблокированными остаются два человека — женщина и пожилой мужчина, в чей квартире, предположительно, и прогремел взрыв.
По факту ЧП следователи возбудили дело по статье "Оказание услуг либо выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности".
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