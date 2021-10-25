Из-под завалов дома в Набережных Челнах спасли 17-летнего подростка
Парня сняли с пятого этажа здания, сейчас его везут в больницу. Предварительно, детонация произошла в квартире одинокого дедушки.
Скриншот видео © LIFE
В Набережных Челнах из-под завалов спасли 17-летнего подростка. Видео © LIFE
Сотрудники МЧС достали из-под завалов после взрыва в жилом доме в Набережных Челнах 17-летнего подростка. Как стало известно Лайфу, парень после происшествия числился пропавшим.
Молодого человека сняли с пятого этажа здания, сейчас его везут в больницу.
Напомним, о взрыве стало известно сегодня ранее. Как указал источник Лайфа, обрушение произошло на уровне четвёртого и пятого этажей. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, однако позже, по данным Лайфа, их число возросло до четырёх.
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