Из-под завалов дома в Набережных Челнах спасли 17-летнего подростка

Сотрудники МЧС достали из-под завалов после взрыва в жилом доме в Набережных Челнах 17-летнего подростка. Как стало известно Лайфу, парень после происшествия числился пропавшим.

Молодого человека сняли с пятого этажа здания, сейчас его везут в больницу.

Напомним, о взрыве стало известно сегодня ранее. Как указал источник Лайфа, обрушение произошло на уровне четвёртого и пятого этажей. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, однако позже, по данным Лайфа, их число возросло до четырёх.