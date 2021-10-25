Под завалами дома в Набережных Челнах слышны голоса жильцов

Под завалами дома в Набережных Челнах, где произошёл взрыв, могут находиться люди. Об этом Лайфу сообщил источник с места событий.

Видео предоставлено Лайфу пресс-секретарём мэра Набережных Челнов

Уточняется, что всего оказалось повреждено шесть квартир. На четвёртом этаже, где и произошла детонация, из-под обломков доносится женский голос, а на пятом — мужской. Однако, чтобы вызволить пострадавших, необходим гидравлический инструмент — нужно поднять плиты.

По данным Лайфа, одного из жильцов спасли с помощью автолестницы.