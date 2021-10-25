Под завалами дома в Набережных Челнах слышны голоса жильцов
Как сообщил источник Лайфа с места событий, из-под обломков раздаются мужской и женский голоса. Для того чтобы вызволить людей, необходима специальная техника.
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Под завалами дома в Набережных Челнах, где произошёл взрыв, могут находиться люди. Об этом Лайфу сообщил источник с места событий.
Видео предоставлено Лайфу пресс-секретарём мэра Набережных Челнов
Уточняется, что всего оказалось повреждено шесть квартир. На четвёртом этаже, где и произошла детонация, из-под обломков доносится женский голос, а на пятом — мужской. Однако, чтобы вызволить пострадавших, необходим гидравлический инструмент — нужно поднять плиты.
По данным Лайфа, одного из жильцов спасли с помощью автолестницы.
Напомним, о взрыве стало известно сегодня ранее. Как указал источник Лайфа, обрушение произошло на уровне четвёртого и пятого этажей. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, однако позже, по данным Лайфа, их число возросло до четырёх.
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