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Под завалами дома в Набережных Челнах слышны голоса жильцов

Как сообщил источник Лайфа с места событий, из-под обломков раздаются мужской и женский голоса. Для того чтобы вызволить людей, необходима специальная техника.

25 октября, 14:57
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-194067597_9278?w=wall-194067597_9278" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СВЕЖИЕ НОВОСТИ | LIVE</a></p>

Фото © VK / СВЕЖИЕ НОВОСТИ | LIVE

Под завалами дома в Набережных Челнах, где произошёл взрыв, могут находиться люди. Об этом Лайфу сообщил источник с места событий.

Видео предоставлено Лайфу пресс-секретарём мэра Набережных Челнов

Уточняется, что всего оказалось повреждено шесть квартир. На четвёртом этаже, где и произошла детонация, из-под обломков доносится женский голос, а на пятом — мужской. Однако, чтобы вызволить пострадавших, необходим гидравлический инструмент — нужно поднять плиты.

Причиной взрыва в доме в Набережных Челнах могла стать утечка газа

Причиной взрыва в доме в Набережных Челнах могла стать утечка газа

По данным Лайфа, одного из жильцов спасли с помощью автолестницы.

Напомним, о взрыве стало известно сегодня ранее. Как указал источник Лайфа, обрушение произошло на уровне четвёртого и пятого этажей. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, однако позже, по данным Лайфа, их число возросло до четырёх.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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