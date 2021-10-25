Причиной взрыва в доме в Набережных Челнах могла стать утечка газа
Снесло как минимум четыре квартиры на четвёртом и пятом этажах, обрушена крыша. Лайф сообщал о четырёх пострадавших.
Фото © "Набережные Челны онлайн"/ "ВКонтакте"
Утечка газа стала причиной взрыва в жилом доме в Набережных Челнах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Предварительно, в доме произошла утечка газа. Эпицентр взрыва устанавливается", — сказал собеседник агентства.
Напомним, что взрыв в жилом доме 48/20 погремел около 17 часов вечера. Снесло как минимум четыре квартиры на четвёртом и пятом этажах, обрушена крыша. Лайф сообщал о четырёх пострадавших.
А ранее мы писали о взрыве в торговом центре "Атлас" города Павловска под Воронежем в ночь на 20 октября. Было повреждено около 30 кв. м внешней декоративной обшивки здания, выбито окно и повреждён подвесной потолок. К расследованию ЧП подключилась ФСБ. Позднее на месте взрыва были обнаружены части СВУ и остатки мобильного телефона.
Комментариев: 0