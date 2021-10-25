Причиной взрыва в доме в Набережных Челнах могла стать утечка газа

Утечка газа стала причиной взрыва в жилом доме в Набережных Челнах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, что взрыв в жилом доме 48/20 погремел около 17 часов вечера. Снесло как минимум четыре квартиры на четвёртом и пятом этажах, обрушена крыша. Лайф сообщал о четырёх пострадавших.