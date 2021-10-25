Российская гимнастка Ангелина Мельникова пожелала удачи японке Маи Мураками, которой проиграла золото на чемпионате мира в вольных упражнениях. Об этом она написала в сториз своего инстаграма.

"Удачи тебе в будущем. Ты удивительная гимнастка и очень добрый человек. Счастлива, что мы вместе выступали в соревнованиях", — написала Мельникова.

Мураками в ответ также опубликовала сториз, в которой призналась, что очень тепло относится к Мельниковой.

"Ты замечательная! Очень хорошая спортсменка. Удачи тебе в будущем! Люблю тебя", — заявила японка.

После серебра в вольных упражнениях Мельникова заявила, что очень расстроена решением судей отклонить протест российской стороны. При этом глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов считает итоговое положение спортсменок справедливым.