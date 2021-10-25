"Ты добрый человек": Гимнастка Мельникова пожелала удачи японке, которой проиграла золото на ЧМ
Всего на первенстве в Китакюсю российская спортсменка завоевала три медали.
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова пожелала удачи японке Маи Мураками, которой проиграла золото на чемпионате мира в вольных упражнениях. Об этом она написала в сториз своего инстаграма.
"Удачи тебе в будущем. Ты удивительная гимнастка и очень добрый человек. Счастлива, что мы вместе выступали в соревнованиях", — написала Мельникова.
Мураками в ответ также опубликовала сториз, в которой призналась, что очень тепло относится к Мельниковой.
"Ты замечательная! Очень хорошая спортсменка. Удачи тебе в будущем! Люблю тебя", — заявила японка.
По стопам Авериной: Как судьи "украли" у российской гимнастки Мельниковой золотую медаль чемпионата мира
После серебра в вольных упражнениях Мельникова заявила, что очень расстроена решением судей отклонить протест российской стороны. При этом глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов считает итоговое положение спортсменок справедливым.
Всего Мельникова завоевала три медали на чемпионате мира в японском Китакюсю. Помимо того, что девушка получила серебро в вольных упражнениях, она ещё стала чемпионкой в многоборье, а затем взяла бронзу в опорном прыжке.
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