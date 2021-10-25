Суд отправил под стражу подозреваемых по делу о взрыве в пороховом цехе под Рязанью
Учредитель и гендиректор ООО "Разряд" арестованы на ближайшие два месяца, до 22 декабря 2021 года.
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Басманный районный суд Москвы арестовал подозреваемых по уголовному делу о взрыве в цехе по производству пороха в Рязанской области. Об этом сообщил пресс-секретарь инстанции.
Учредитель компании ООО "Разряд" Александр Егоршин и её генеральный директор Сергей Нистраткин пробудут под стражей до 22 декабря 2021 года.
Напомним, взрыв и последовавший за ним пожар на территории завода "Эластик" в Шиловском районе произошёл, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование. Всего в здании в момент ЧП находилось 17 работников, 16 погибли на месте, ещё один был госпитализирован с ожогами 80% поверхности тела и скончался в больнице. Лайф публиковал список погибших и видео с моментом взрыва.
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