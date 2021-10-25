По делу о взрыве в пороховом цехе под Рязанью задержаны два человека

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек по уголовному делу о взрыве в цехе по производству пороха в Рязанской области. Следственный комитет России просит арестовать обвиняемых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны учредитель компании ООО "Разряд" Александр Егоршин и её генеральный директор Сергей Нистраткин", — сказал собеседник агентства, добавив, что вопрос об избрании меры пресечения фигурантам будет решаться по окончании следственных мероприятий.