По делу о взрыве в пороховом цехе под Рязанью задержаны два человека
Это учредитель и гендиректор ООО "Разряд". В Басманный суд Москвы уже поступило ходатайство об аресте обвиняемых.
Кадр из видео © LIFE
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек по уголовному делу о взрыве в цехе по производству пороха в Рязанской области. Следственный комитет России просит арестовать обвиняемых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны учредитель компании ООО "Разряд" Александр Егоршин и её генеральный директор Сергей Нистраткин", — сказал собеседник агентства, добавив, что вопрос об избрании меры пресечения фигурантам будет решаться по окончании следственных мероприятий.
Отмечается, что в Басманный суд Москвы уже поступило ходатайство об аресте фигурантов. Им вменяют в вину нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Обвиняемых просят арестовать до 22 декабря.
Напомним, взрыв и последовавший за ним пожар на территории завода "Эластик" в Шиловском районе произошёл, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование. Всего в здании в момент ЧП находилось 17 работников, 16 погибли на месте, ещё один был госпитализирован с ожогами 80% поверхности тела и скончался в больнице. Лайф публиковал список погибших и видео с моментом взрыва.
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