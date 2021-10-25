В Генконсульстве РФ отреагировали на задержание россиян "за поджог" в Турции

В Генконсульстве России подтвердили факт задержания россиян в Турции 23 октября, которых подозревают в поджоге леса в районе Чагларджа. Об этом рассказал представитель российской дипмиссии в беседе с РИА "Новости".

Отмечается, что в этот же день сотрудник генконсульства посетил жандармский участок, чтобы выяснить причины ареста граждан РФ. Дипломат встретился с задержанными, разъяснил суть предъявленных обвинений и правовые аспекты судебного разбирательства. Накануне, 24 октября, на заседании суда россиянам предоставили государственных адвокатов. Кроме того, был обеспечен квалифицированный перевод.

"Несмотря на ходатайство адвокатов, суд принял решение на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить российских туристов под стражу в качестве подозреваемых в неумышленном поджоге леса", — рассказал собеседник агентства.

Дипломат добавил, что генконсульство направило запрос местным властям с просьбой о предоставлении официальной информации об аресте россиян и обеспечении консульского доступа к задержанным. Он подчеркнул, что представители дипмиссии держат вопрос на контроле и будут и дальше следить за соблюдением процессуальных норм в ходе следственных и судебных мероприятий.