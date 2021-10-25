Лайф узнал, когда пройдёт заседание суда по делу задержанных "за поджог" в Турции россиян
Нам также стали известны имена путешественников, которых поместили в тюрьму. В ситуации разбирается российское генконсульство.
Скриншот © Instagram / Дмитрий Коршунов
Подруга рассказала о задержании россиян в Турции. Видео © Telegram / SHOT
Группе российских туристов из семи человек, которые якобы устроили поджог на Ликийской тропе в турецкой Анталье, в ходе задержания не предоставили переводчика и в наручниках увезли в тюрьму. Об этом Лайфу рассказала сестра одного из задержанных.
По словам собеседницы, судебное заседание по существу дела назначено на следующую неделю. Кроме того, в настоящий момент в ситуации разбираются дипломаты Генконсульства России. Подруга россиян Анастасия утверждает, что задержанным грозит от двух до семи лет тюрьмы.
Лайф также выяснил имена оказавшихся за решёткой граждан РФ. Это Дмитрий Коршунов, Константин Чебучаков, Анатолий и Никита Ярошенко, Александр Антошкин, Иван Ухов, Полина Яськова.
Напомним, ранее россияне заявили, что их в Турции отправляют в тюрьму за поджог. По словам путешественников, они попытались потушить возгорание, но не смогли и вызвали "911". По местным законам им теперь грозит до семи лет заключения.
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