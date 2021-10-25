Лайф узнал, когда пройдёт заседание суда по делу задержанных "за поджог" в Турции россиян

Подруга рассказала о задержании россиян в Турции. Видео © Telegram / SHOT

Группе российских туристов из семи человек, которые якобы устроили поджог на Ликийской тропе в турецкой Анталье, в ходе задержания не предоставили переводчика и в наручниках увезли в тюрьму. Об этом Лайфу рассказала сестра одного из задержанных.

По словам собеседницы, судебное заседание по существу дела назначено на следующую неделю. Кроме того, в настоящий момент в ситуации разбираются дипломаты Генконсульства России. Подруга россиян Анастасия утверждает, что задержанным грозит от двух до семи лет тюрьмы.

Лайф также выяснил имена оказавшихся за решёткой граждан РФ. Это Дмитрий Коршунов, Константин Чебучаков, Анатолий и Никита Ярошенко, Александр Антошкин, Иван Ухов, Полина Яськова.