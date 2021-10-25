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В Москве автомобиль вылетел на тротуар, снёс ларёк с прессой и протаранил стену кафе

Предварительно, 41-летнему водителю машины стало плохо за рулём. Его доставили в больницу с сотрясением и травмой головы, а также переломом носа.

25 октября, 08:30

Скриншот © Telegram / SHOT

В Москве автомобиль вылетел на тротуар, снёс ларёк с прессой и протаранил стену кафе. Видео © Telegram / "Дептранс.Оперативно"; Telegram / SHOT

В Москве водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел на тротуар, где снёс ларёк с прессой и протаранил стену кафе. Инцидент произошёл на Конюшковской улице, недалеко от Московского зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным телеграм-канала SHOT, предварительно, 41-летнему автомобилисту стало плохо за рулём. Его доставили в больницу с сотрясением и травмой головы, а также переломом носа.

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Момент ДТП сняли камеры. На кадрах видно, что иномарка на полной скорости влетает в ларёк, после чего её разворачивает и по инерции заносит на стену здания. При этом чудесным образом никто из прохожих, находившихся в этот момент на тротуаре, не пострадал.

Ранее Лайф рассказывал, что массовое ДТП затруднило движение в центре Москвы — на пересечении улиц Зацепский Вал и Кожевнической в районе дома № 5. Машины перекрыли две полосы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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