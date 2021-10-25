"Виноваты сами": Роналду выступил с заявлением после разгромного поражения МЮ в матче с "Ливерпулем"
Уже к перерыву "манкунианцы" пропустили четыре гола в домашней игре с принципиальным соперником.
Фото © Английская премьер-лига
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил, что в крупном поражении от "Ливерпуля" виноваты сами футболисты команды. Об этом он написал в "Инстаграме".
В матче девятого тура чемпионата Англии МЮ дома проиграл "Ливерпулю" со счётом 0:5. Уже к перерыву гости вели с преимуществом в четыре гола.
"Иногда результат не тот, за который мы боремся. Иногда результат получается не тот, который нам нужен. Виноваты в этом мы сами, больше винить некого. Наши фанаты в очередной раз порадовали своей яростной поддержкой. Они заслуживают большего, и мы должны сделать это. Время настало!" — заявил Роналду.
В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место, набрав в девяти матчах 14 очков. "Ливерпуль" с 21 баллом идёт на второй позиции, уступая только лондонскому "Челси" (22).
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