Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил, что в крупном поражении от "Ливерпуля" виноваты сами футболисты команды. Об этом он написал в "Инстаграме".

"Иногда результат не тот, за который мы боремся. Иногда результат получается не тот, который нам нужен. Виноваты в этом мы сами, больше винить некого. Наши фанаты в очередной раз порадовали своей яростной поддержкой. Они заслуживают большего, и мы должны сделать это. Время настало!" — заявил Роналду.