Взрыв прогремел в жилом доме в Набережных Челнах
Предварительно, обошлось без жертв, есть один пострадавший. К месту выехали спасатели.
Фото © VK / Набережные Челны Онлайн
Взрыв прогремел в жилом доме в Набережных Челнах. Видео © Instagram / chelny_online_
Взрыв прогремел вечером в пятиэтажном жилом доме в городе Набережные Челны. Спасатели уже следуют к месту происшествия, сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
Предварительно, обошлось без жертв. Как указал источник Лайфа, обрушение произошло на уровне четвёртого и пятого этажей. Известно об одном пострадавшем, его будут эвакуировать по автолестнице.
Ранее Лайф рассказывал о взрыве в торговом центре "Атлас" города Павловска под Воронежем в ночь на 20 октября. Пожара не последовало. Было повреждено около 30 кв. м внешней декоративной обшивки здания, выбито окно и повреждён подвесной потолок. К расследованию ЧП подключилась ФСБ. Позднее на месте взрыва были обнаружены части СВУ и остатки мобильного телефона.
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