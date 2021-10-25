Взрыв прогремел в жилом доме в Набережных Челнах

Взрыв прогремел вечером в пятиэтажном жилом доме в городе Набережные Челны. Спасатели уже следуют к месту происшествия, сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Предварительно, обошлось без жертв. Как указал источник Лайфа, обрушение произошло на уровне четвёртого и пятого этажей. Известно об одном пострадавшем, его будут эвакуировать по автолестнице.