"С Артёмом общения не было": Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в расширенном составе сборной России

С Кипром национальная команда сыграет 11 ноября в Петербурге, с Хорватией — 14-го на выезде.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не общался с форвардом "Зенита" Артёмом Дзюбой перед оглашением расширенного состава на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщается на сайте РФС.

11 ноября национальная команда сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14-го числа на выезде встретится с Хорватией. Участие Дзюбы в этих встречах не планируется.