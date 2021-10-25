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"С Артёмом общения не было": Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в расширенном составе сборной России

11 ноября национальная команда сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14-го числа на выезде встретится с Хорватией.

25 октября, 14:19
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не общался с форвардом "Зенита" Артёмом Дзюбой перед оглашением расширенного состава на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщается на сайте РФС.

11 ноября национальная команда сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14-го числа на выезде встретится с Хорватией. Участие Дзюбы в этих встречах не планируется.

"Это решение тренерского штаба. Общения с Артёмом не было", — заявил Карпин.

Карпин снова удивляет: Сборная России по футболу назвала расширенный состав на матчи с Кипром и Хорватией

Карпин снова удивляет: Сборная России по футболу назвала расширенный состав на матчи с Кипром и Хорватией

20 сентября Дзюба впервые после Евро-2020 попал в расширенный состав сборной России. На следующий день 33-летний нападающий отказался от игры за национальную команду, объяснив, что пока не набрал форму.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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