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Регион
Опубликовано 25 октября 2021, 14:19

"С Артёмом общения не было": Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в расширенном составе сборной России

Фото © LIFE

Фото © LIFE

С Кипром национальная команда сыграет 11 ноября в Петербурге, с Хорватией — 14-го на выезде.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не общался с форвардом "Зенита" Артёмом Дзюбой перед оглашением расширенного состава на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщается на сайте РФС.

11 ноября национальная команда сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14-го числа на выезде встретится с Хорватией. Участие Дзюбы в этих встречах не планируется.

"Это решение тренерского штаба. Общения с Артёмом не было", — заявил Карпин.

Карпин снова удивляет: Сборная России по футболу назвала расширенный состав на матчи с Кипром и Хорватией
Карпин снова удивляет: Сборная России по футболу назвала расширенный состав на матчи с Кипром и Хорватией

20 сентября Дзюба впервые после Евро-2020 попал в расширенный состав сборной России. На следующий день 33-летний нападающий отказался от игры за национальную команду, объяснив, что пока не набрал форму.

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Роман Фейгин
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