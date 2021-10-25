"С Артёмом общения не было": Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в расширенном составе сборной России
Фото © LIFE
С Кипром национальная команда сыграет 11 ноября в Петербурге, с Хорватией — 14-го на выезде.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не общался с форвардом "Зенита" Артёмом Дзюбой перед оглашением расширенного состава на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщается на сайте РФС.
11 ноября национальная команда сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14-го числа на выезде встретится с Хорватией. Участие Дзюбы в этих встречах не планируется.
"Это решение тренерского штаба. Общения с Артёмом не было", — заявил Карпин.
20 сентября Дзюба впервые после Евро-2020 попал в расширенный состав сборной России. На следующий день 33-летний нападающий отказался от игры за национальную команду, объяснив, что пока не набрал форму.