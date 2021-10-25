Карпин снова удивляет: Сборная России по футболу назвала расширенный состав на матчи с Кипром и Хорватией

Матчи состоятся 11 и 14 ноября: сначала сборная сыграет в Петербурге, затем — в Сплите.

Сборная России по футболу назвала расширенный состав на матчи отбора ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Сослан Джанаев ("Сочи"), Илья Лантратов ("Химки"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Никита Хайкин ("Будё-Глимт", Норвегия). Защитники: Арсен Адамов ("Урал"), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Вячеслав Караваев, Данил Круговой (оба — "Зенит"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Максим Осипенко ("Ростов"), Илья Самошников ("Рубин"), Алексей Сутормин ("Зенит"), Сергей Терехов ("Сочи"), Дмитрий Чистяков ("Зенит"). Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Данил Глебов ("Ростов"), Денис Глушаков ("Химки"), Александр Головин ("Монако", Франция), Роман Ежов ("Крылья Советов"), Александр Ерохин ("Зенит"), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Арсен Захарян ("Динамо"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев ("Зенит"), Константин Марадишвили ("Локомотив"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Андрей Мостовой ("Зенит"), Максим Мухин (ЦСКА), Дмитрий Полоз ("Ростов"), Даниил Фомин ("Динамо"), Александр Черников ("Краснодар"). Нападающие: Фёдор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов ("Уфа"), Константин Тюкавин ("Динамо"), Иван Сергеев ("Крылья Советов").