Призёра чемпионата Европы по тяжёлой атлетике Бочкова отстранили из-за допинга

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило российского штангиста Родиона Бочкова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте организации.

Бочкова отстранили на основании данных московской антидопинговой лаборатории. В 2012 году россиянин сдал положительную пробу на дегидрохлорометил-тестостерон. В ближайшее время он имеет право потребовать вскрытия пробы "Б".