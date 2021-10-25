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Призёра чемпионата Европы по тяжёлой атлетике Бочкова отстранили из-за допинга

Он сдал положительную пробу на дегидрохлорометил-тестостерон в 2012 году.

25 октября, 13:57
<p>Фото © ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE</p>

Фото © ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило российского штангиста Родиона Бочкова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте организации.

Бочкова отстранили на основании данных московской антидопинговой лаборатории. В 2012 году россиянин сдал положительную пробу на дегидрохлорометил-тестостерон. В ближайшее время он имеет право потребовать вскрытия пробы "Б".

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В 2019 году Бочков завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в Батуми в весовой категории до 109 килограммов. Также в его активе есть золото молодёжного чемпионата мира.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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