Призёра чемпионата Европы по тяжёлой атлетике Бочкова отстранили из-за допинга
Он сдал положительную пробу на дегидрохлорометил-тестостерон в 2012 году.
Фото © ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило российского штангиста Родиона Бочкова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте организации.
Бочкова отстранили на основании данных московской антидопинговой лаборатории. В 2012 году россиянин сдал положительную пробу на дегидрохлорометил-тестостерон. В ближайшее время он имеет право потребовать вскрытия пробы "Б".
В 2019 году Бочков завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в Батуми в весовой категории до 109 килограммов. Также в его активе есть золото молодёжного чемпионата мира.
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