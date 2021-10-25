В Старом Осколе непривитого от ковида малыша не пустили в торговый центр

Проверка наличия паспортов, масок и QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесённом заболевании на КПП у ТРЦ "Боше" в Старом Осколе. Видео © T.me / belgorod01

Жительницу Старого Оскола отказались пускать в местный торгово-развлекательный центр "Боше" в компании сына, который не привит от коронавирусной инфекции. Сотрудники на входе предложили оставить малыша, которому всего два с половиной года, на улице из-за отсутствия у него QR-кода. Об этом сообщает телеграм-канал "Белгород № 1". Отмечается, что сама женщина вакцинацию от ковида прошла, с собой у неё был сертификат.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника прокурора Белгородской области Ольгу Моисейкину, данным инцидентом заинтересовалась местная прокуратура. По её словам, ведомством организована проверка по вопросу соблюдения прав несовершеннолетнего.

"Организована проверка по сообщению женщины о том, что её пустили в торговый центр, а ребёнка — нет", — сообщила Моисейкина.

Ранее телеграм-канал "Белгород № 1" предупреждал, что с 25 октября войти в торговый центр "Боше" можно будет только с паспортом, маской и QR-кодом о вакцинации от коронавируса или перенесённом заболевании.