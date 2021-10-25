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На въезде в Севастополь в нерабочие дни установят блокпосты из-за ситуации с ковидом

У желающих посетить город будут проверять официальные документы о вакцинации, перенесённой болезни или ПЦР-тесты.

25 октября, 10:34
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVcpC5Ao1b9/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sevastopol.gov.ru</a></p>

Фото © Instagram / sevastopol.gov.ru

На въезде в Севастополь в период с 30 октября по 7 ноября развернут блокпосты в связи с ситуацией с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Михаил Развожаев, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По распоряжению губернатора Севастополя с 30 октября по 7 ноября на въезде в Севастополь будут развёрнуты блокпосты для проверки документов о вакцинации, ПЦР-тестов либо официальных документов о болезни", — говорится в релизе.

Собравшимся на курорты в нерабочие дни россиянам предложили альтернативу

Собравшимся на курорты в нерабочие дни россиянам предложили альтернативу

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также добавил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября. В этот период федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, закроют.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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