На въезде в Севастополь в нерабочие дни установят блокпосты из-за ситуации с ковидом

На въезде в Севастополь в период с 30 октября по 7 ноября развернут блокпосты в связи с ситуацией с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Михаил Развожаев, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По распоряжению губернатора Севастополя с 30 октября по 7 ноября на въезде в Севастополь будут развёрнуты блокпосты для проверки документов о вакцинации, ПЦР-тестов либо официальных документов о болезни", — говорится в релизе.