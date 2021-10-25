Можно ли справиться с выгоранием, когда сил работать нет, объяснила психолог

Когда на работе часто возникают негативные эмоции и случаются стрессовые ситуации, происходит эмоциональное выгорание. В какой-то момент человек приходит к мысли: "Я больше не могу...", рассказала kp.ru психолог Светлана Коланькова.

По мнению эксперта, есть три этапа выгорания: эмоциональное истощение, деперсонализация и самоуничижение. На первой стадии человек не может и не хочет больше ничего чувствовать. Нет сил ни на радость, ни на злость, уточнила специалист. Затем у работника может появиться чувство собственного ничтожества. Его сопровождает нежелание выполнять сложные задания, которые ранее бодрили. При последней фазе все достижения кажутся жалкими, отметила эксперт, человек чувствует себя буквально никем.

Также Коланькова выделила два типа выгорания — социальное и внутреннее. По словам эксперта, при первом варианте у человека социальная работа. Он общается с людьми и сталкивается с их эмоциями, которые часто отрицательные, переживает боль и трудности посторонних. Среди таких профессий, например, врачи, соцработники, операторы в call-центрах, а также учителя, психологи и другие. Внутреннее выгорание же присуще представителям всех профессий. По мнению специалиста, дело в неуверенности в себе.

"Ожидания совсем не совпадают с тем, чем я живу, кто я и что делаю", — подчеркнула психолог и добавила, что в таком случае создаётся воронка негативных эмоций.

По мнению Коланьковой, негатив возникает не только при психологических проблемах, но и физиологических. Эмоции — это огромный комплекс процессов, в котором во многом задействовано тело, отметила она. Таким образом, зажимы, боли и обычная усталость уже являются признаками эмоционального выгорания. При этом не стоит путать выгорание с депрессией.

"Медицинская классификация болезней относит эмоциональное выгорание к состоянию переутомления, а вот депрессия входит уже в список расстройств психики. Где же тут грань? Она, безусловно, очень тонкая. Но если в случае эмоционального выгорания порой достаточно смены обстановки, отдыха и хорошего сна, то с депрессией эти, на первый взгляд, эффективные методы не работают", — объяснила специалист.

Однако если вовремя не помочь человеку с эмоциональным выгоранием, то он может провалиться в депрессию. При этом у каждого она проявляется по-разному. Основными признаками болезни эксперт называет длительную апатию, бессонницу, проблемы с сосредоточенностью, отсутствие положительных эмоций, суицидальные мысли и потерю ориентации в пространстве. По словам Коланьковой, человек в депрессии нуждается в медикаментозной терапии и помощи психиатра и клинического психолога.

Эмоциональное выгорание вполне возможно победить самостоятельно. Для начала необходимо вспомнить о себе, в частности о том, что радовало, впечатляло и вдохновляло. Также можно отправиться в приключение, которое "встряхнёт" привычный мир, — полёт в аэротрубе, прыжок с парашютом — или же сменить обстановку, посетив новую страну или незнакомый город.