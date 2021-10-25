Вернувшаяся на родину после 30 лет рабства в Туркмении уфимка получила российский паспорт
Всё это время Гульбина бесплатно обслуживала десятки чужих семей, подвергалась изнасилованиям и постоянным избиениям. Женщине, которая на чужбине была "грушей для битья", удалось вернуться домой.
Скриншот видео © YouTube / "Изнанка"
Жительница Уфы Гульбина Гильванова провела 30 лет в рабстве в Туркменистане и лишь сейчас смогла вернуться на родину и наконец получить первый российский паспорт. В новом выпуске проекта Татьяны Денесюк "Изнанка. Женщины" уфимка рассказала о пережитых ужасах.
В 1990 году 19-летняя Гульбина согласилась выйти замуж и уехала в Туркмению, где стала пленницей. Несколько раз женщина пыталась сбежать от мужа-тирана. После успешной попытки она попала к ещё более суровому рабовладельцу. Все 30 лет женщина бесплатно обслуживала десятки чужих семей, а также подвергалась изнасилованиям и постоянным избиениям.
"Я там была грушей для битья. У меня даже нет зубов, потому что он (рабовладелец. — Прим. Лайфа) меня постоянно бил. Я закрывалась руками, чтобы не было синяков, но всё равно они были. Я даже боялась ему говорить слово "нет". <...> А потом у меня терпение лопнуло просто", — призналась Гульбина в беседе с журналисткой.
Потерявшие связь с Гульбиной родственники думали, что её давно нет в живых. Но спустя долгие 30 лет чудо всё-таки произошло. О том, как героине удалось вернуться домой и получить свой первый паспорт гражданина РФ, узнаете из нового выпуска "Изнанка. Женщины".
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