Вернувшаяся на родину после 30 лет рабства в Туркмении уфимка получила российский паспорт

Жительница Уфы Гульбина Гильванова провела 30 лет в рабстве в Туркменистане и лишь сейчас смогла вернуться на родину и наконец получить первый российский паспорт. В новом выпуске проекта Татьяны Денесюк "Изнанка. Женщины" уфимка рассказала о пережитых ужасах.

В 1990 году 19-летняя Гульбина согласилась выйти замуж и уехала в Туркмению, где стала пленницей. Несколько раз женщина пыталась сбежать от мужа-тирана. После успешной попытки она попала к ещё более суровому рабовладельцу. Все 30 лет женщина бесплатно обслуживала десятки чужих семей, а также подвергалась изнасилованиям и постоянным избиениям.

"Я там была грушей для битья. У меня даже нет зубов, потому что он (рабовладелец. — Прим. Лайфа) меня постоянно бил. Я закрывалась руками, чтобы не было синяков, но всё равно они были. Я даже боялась ему говорить слово "нет". <...> А потом у меня терпение лопнуло просто", — призналась Гульбина в беседе с журналисткой.