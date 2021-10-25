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Стали известны дата и место похорон режиссёра Александра Рогожкина

Прощание с народным артистом, умершим на 73-м году жизни после продолжительной болезни, пройдёт в Петербурге.

25 октября, 09:53
<p>Фото © ТАСС / Александр Яковлев</p>

Фото © ТАСС / Александр Яковлев

Советского и российского режиссёра Александра Рогожкина похоронят на Богословском кладбище Санкт-Петербурга. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на заявление "Ленфильма".

Прощание с народным артистом России состоится в четверг, 28 октября, в 13:00.

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Напомним, режиссёра "Особенностей национальной охоты" Александра Рогожкина не стало вечером 23 октября. В начале месяца, 3 октября, народному артисту России исполнилось 72 года.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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