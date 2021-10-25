В Подмосковье пациент с онкологией умер из-за поступившего в вену через катетер кислорода

Пациент одного из госпиталей в Московской области умер из-за кислорода, попавшего через катетер в вену, полиция проводит расследование. Об этом со ссылкой на источник в сфере здравоохранения сообщает kp.ru.

52-летний мужчина проходил обследование из-за онкологического заболевания и лежал в отдельной палате. Во время вечернего обхода санитар обнаружил больного без признаков жизни. Вызванный на место дежурный врач попытался провести реанимационные мероприятия, однако было уже поздно. При осмотре тела никаких следов насильственной смерти обнаружено не было, однако доктор нашёл катетер, через который в вену пациента поступал кислород.

При этом в тот вечер в палату к мужчине, где он лежал один, никто не заходил. Не исключено, что он сам мог неправильно установить катетер. О случившемся медики сообщили в полицию, сейчас по данному факту проводится проверка.