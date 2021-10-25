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Чемпионат Европы по плаванию в Казани пройдёт без зрителей

Первенство пройдёт в 25-метровом бассейне с 2 по 7 ноября.

25 октября, 09:32
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Казани пройдёт без зрителей в связи с ужесточением мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на организаторов турнира.

"Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде и этап Кубка мира в Казани пройдут без зрителей", — сообщили в пресс-службе соревнований.

Проведение этапа Кубка мира в Казани запланировано с 28 по 30 октября. Чемпионат Европы на короткой воде (в 25-метровом бассейне) состоится с 2 по 7 ноября.

Спортсмены с Украины не поедут на чемпионат Европы по плаванию в России

Спортсмены с Украины не поедут на чемпионат Европы по плаванию в России

Ранее стало известно, что участие в континентальном первенстве не примет одна из лидеров сборной России Юлия Ефимова. Также в Казань не приедут украинские пловцы.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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