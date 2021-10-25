Чемпионат Европы по плаванию в Казани пройдёт без зрителей

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Казани пройдёт без зрителей в связи с ужесточением мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на организаторов турнира.

"Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде и этап Кубка мира в Казани пройдут без зрителей", — сообщили в пресс-службе соревнований.