Обвинённый в домогательствах к мальчикам воспитатель признал вину и попал под арест

Воспитатель детского сада в Нижнем Новгороде, которого подозревают в домогательствах по отношению к мальчикам на протяжении многих лет, признал вину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"По версии следствия, подозреваемый, работая воспитателем детского сада в Нижнем Новгороде, неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении малолетних воспитанников", — говорится в релизе ведомства.

Как уточняется, 36-летний Андрей Ф. вину в совершении инкриминируемых деяний признал, суд избрал фигуранту дела меру пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе СК отметили, что речь идёт о трёх эпизодах домогательств. При этом, по данным телеграм-канала Ni Mash, жертвами воспитателя стали как минимум пять детей. Сообщается, что даже после того, как малыши выпускались из детсада, мужчина звал их заниматься футболом уже как тренер. При этом мальчики при упоминании мужчины в разговоре с родителями сразу замыкались в себе.