Кабмин наладил механизмы для предотвращения резкого роста цен, заявил Песков

Правительство России наладило механизмы мониторинга цен, которые действуют на постоянной основе, что необходимо для предотвращения скачкообразного повышения цен. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Существует действующее поручение президента кабинету министров. В рамках исполнения этих поручений в правительстве налажены постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен. Они имеют своей целью предотвратить скачкообразное повышение", — сказал пресс-секретарь российского лидера.