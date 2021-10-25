Кабмин наладил механизмы для предотвращения резкого роста цен, заявил Песков
Представитель Кремля отметил, что существует действующее поручение президента России, которое и исполняется правительством.
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Правительство России наладило механизмы мониторинга цен, которые действуют на постоянной основе, что необходимо для предотвращения скачкообразного повышения цен. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Существует действующее поручение президента кабинету министров. В рамках исполнения этих поручений в правительстве налажены постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен. Они имеют своей целью предотвратить скачкообразное повышение", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Ранее Лайф рассказывал, что россиян предупредили о подорожании круп в ноябре. Магазины получили уведомления производителей о росте цен на гречку, овсянку, хлопья. Меньше всего "пострадает" цена на рис.
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