В Кремле назвали достаточными меры поддержки граждан и бизнеса в пандемию

Введённые в России меры для поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса продолжают действовать, на сегодняшний день их достаточно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что уже существует целый набор точечных методов поддержки населения. Прежде всего помощь предоставляется тем, у кого есть дети, а также неполным семьям.

"Все эти методы поддержки работают, они в силе, и они были введены именно в связи с тем, что возникла серьёзная, сложная ситуация, вызванная ковидом", — уточнил представитель Кремля.

Также Песков напомнил о точечных мерах поддержки бизнеса. На данный момент в Кремле считают, что их достаточно, но ситуацию внимательнейшим образом мониторят и в Администрации Президента РФ, и в правительстве, уточнил он.