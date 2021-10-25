В Кремле назвали достаточными меры поддержки граждан и бизнеса в пандемию
Приняты точечные решения, касающиеся как обычного населения, так и предпринимателей, однако за ситуацией внимательно следят и в Администрации Президента РФ, и в кабмине, уточнил Песков.
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Введённые в России меры для поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса продолжают действовать, на сегодняшний день их достаточно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он уточнил, что уже существует целый набор точечных методов поддержки населения. Прежде всего помощь предоставляется тем, у кого есть дети, а также неполным семьям.
"Все эти методы поддержки работают, они в силе, и они были введены именно в связи с тем, что возникла серьёзная, сложная ситуация, вызванная ковидом", — уточнил представитель Кремля.
Также Песков напомнил о точечных мерах поддержки бизнеса. На данный момент в Кремле считают, что их достаточно, но ситуацию внимательнейшим образом мониторят и в Администрации Президента РФ, и в правительстве, уточнил он.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не планируют дополнительных мер поддержки граждан в связи с нерабочими днями, которые начнутся с конца октября и продлятся по 7 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом.
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