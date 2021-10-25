Минтранс предложил поднять стоимость проезда по платным дорогам
Рост цен может составить от 40% до 70%. Таким образом в России намерены повысить окупаемость дорожных проектов "Автодора".
Фото © ТАСС/Александр Щербак
Министерство транспорта предложило повысить цену за проезд по платным дорогам страны до пяти рублей за километр. Соответствующий законопроект был вынесен на общественное обсуждение. Ведомство рассчитывает, что за счёт этой меры будут расширены возможности для окупаемости дорожных проектов госкомпании "Автодор". В пояснительной записке к документу говорится, что для увеличения темпов дорожного строительства в условиях дефицита бюджетных средств требуется "пересмотр инструментов внебюджетного финансирования".
По данным Минтранса, проезд по платным дорогам в Европе в среднем на 35,5% выше, чем в России. Если законопроект примут, проезд по федеральным дорогам для легковых автомобилей вырастет с трёх до пяти рублей за километр, по мостам и путепроводам на платных дорогах — с 21 до 29 рублей за километр. Цену за проезд по новым построенным дорогам планируют увеличить до восьми рублей за километр, а для фур, автобусов и грузовиков предусмотрены свои максимальные тарифы.
Ранее Лайф сообщал, что проезд электрокаров по платным трассам в России сделают свободным с 2022 года. Власти уверены, что эта идея должна привести к развитию производства и использования электромобилей. Кроме того, таким транспортным средствам хотят разрешить выезжать на выделенные полосы.
Между тем автоэксперт рассказал, как можно быстро сдать экзамен на водительские права. Если говорить о практической части испытаний, то есть два способа повысить свои шансы: внимательно изучить экзаменационную трассу и улучшить общие навыки вождения.
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