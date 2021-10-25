Минтранс предложил поднять стоимость проезда по платным дорогам

Министерство транспорта предложило повысить цену за проезд по платным дорогам страны до пяти рублей за километр. Соответствующий законопроект был вынесен на общественное обсуждение. Ведомство рассчитывает, что за счёт этой меры будут расширены возможности для окупаемости дорожных проектов госкомпании "Автодор". В пояснительной записке к документу говорится, что для увеличения темпов дорожного строительства в условиях дефицита бюджетных средств требуется "пересмотр инструментов внебюджетного финансирования".

По данным Минтранса, проезд по платным дорогам в Европе в среднем на 35,5% выше, чем в России. Если законопроект примут, проезд по федеральным дорогам для легковых автомобилей вырастет с трёх до пяти рублей за километр, по мостам и путепроводам на платных дорогах — с 21 до 29 рублей за километр. Цену за проезд по новым построенным дорогам планируют увеличить до восьми рублей за километр, а для фур, автобусов и грузовиков предусмотрены свои максимальные тарифы.