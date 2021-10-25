Песков: Москва рассчитывает на продолжение диалога с Кишинёвом по газу
При этом, по его словам, Владимир Путин пока не планирует контактов с руководством Молдавии.
Фото © ТАСС / Виталий Тимкив
Москва надеется на продолжение диалога с Кишинёвом по теме газа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как-то продолжать диалог надо. Все позиции хорошо понятны. Позиция российской стороны, "Газпрома" предельно понятна, предельно проста. Это коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки. Поэтому, конечно, надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться", — отметил представитель Кремля.
При этом, по его словам, Владимир Путин пока не планирует контактов с руководством Молдавии по теме поставок топлива.
Ранее Лайф рассказывал, что переговоры России и Молдавии по газу завершились безрезультатно. По словам инсайдеров, существует высокий риск полного прекращения поставок российского топлива в республику после 1 ноября. Известно, что Москва предлагала Кишинёву справедливую рыночную цену с допскидкой 25% при условии, что Молдавия в течение трёх лет вернёт накопившийся за предыдущие годы долг — около 700 миллионов долларов. Кишинёв заявил об отсутствии необходимой суммы и настаивал на сокращении рыночной цены на 50%.
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