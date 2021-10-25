Песков: Москва рассчитывает на продолжение диалога с Кишинёвом по газу

Москва надеется на продолжение диалога с Кишинёвом по теме газа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как-то продолжать диалог надо. Все позиции хорошо понятны. Позиция российской стороны, "Газпрома" предельно понятна, предельно проста. Это коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки. Поэтому, конечно, надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться", — отметил представитель Кремля.

При этом, по его словам, Владимир Путин пока не планирует контактов с руководством Молдавии по теме поставок топлива.