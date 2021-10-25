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В Москве пройдут переговоры Путина с президентом Финляндии

В конце текущей недели у Саули Ниинистё запланирован рабочий визит в российскую столицу.

25 октября, 09:12
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/66943/photos/66845" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

В конце текущей недели президент России Владимир Путин планирует провести переговоры с лидером Финляндии Саули Ниинистё. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча пройдёт в Москве.

"Действительно в конце этой недели планируется рабочий визит президента Финляндии сюда (в Россию. — Прим. Лайфа), будут в Москве переговоры с господином Ниинистё", — сказал представитель Кремля журналистам.

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Ранее президент Финляндии предложил европейским странам изменить политику по отношению к России. Он подчеркнул, что "вместо стремления к сотрудничеству мы имеем растущее недоверие и взаимные обвинения". Политик поделился своим опытом выстраивания диалога с Москвой и призвал распространить на всю Европу принцип взаимного уважения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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