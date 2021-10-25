В Москве пройдут переговоры Путина с президентом Финляндии

В конце текущей недели президент России Владимир Путин планирует провести переговоры с лидером Финляндии Саули Ниинистё. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча пройдёт в Москве.

"Действительно в конце этой недели планируется рабочий визит президента Финляндии сюда (в Россию. — Прим. Лайфа), будут в Москве переговоры с господином Ниинистё", — сказал представитель Кремля журналистам.