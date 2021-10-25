В Минтруде назвали число блокадников, которые получат по 50 тысяч рублей

Около 77 тысяч пенсионеров, проживавших в блокадном Ленинграде, а также награждённые медалью "За оборону Ленинграда" получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Указом президента в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни установлена единовременная выплата. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей", — сказал он.

Котяков уточнил, что средства получит порядка 77 тысяч граждан, их выплатят в ноябре одновременно с пенсией.