В Минтруде назвали число блокадников, которые получат по 50 тысяч рублей
Деньги поступят гражданам в ноябре одновременно с пенсией, уточнил Антон Котяков.
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Около 77 тысяч пенсионеров, проживавших в блокадном Ленинграде, а также награждённые медалью "За оборону Ленинграда" получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Указом президента в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни установлена единовременная выплата. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей", — сказал он.
Котяков уточнил, что средства получит порядка 77 тысяч граждан, их выплатят в ноябре одновременно с пенсией.
Напомним, выплатить по 50 тысяч рублей блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда в сентябре предложил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, поддержка этой группы граждан РФ является долгом властей.
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