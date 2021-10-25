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В Минтруде назвали число блокадников, которые получат по 50 тысяч рублей

Деньги поступят гражданам в ноябре одновременно с пенсией, уточнил Антон Котяков.

25 октября, 09:06
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Около 77 тысяч пенсионеров, проживавших в блокадном Ленинграде, а также награждённые медалью "За оборону Ленинграда" получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Указом президента в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни установлена единовременная выплата. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей", — сказал он.

Котяков уточнил, что средства получит порядка 77 тысяч граждан, их выплатят в ноябре одновременно с пенсией.

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Напомним, выплатить по 50 тысяч рублей блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда в сентябре предложил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, поддержка этой группы граждан РФ является долгом властей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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