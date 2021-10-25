Появилось видео задержания болельщиков "Спартака" в перерыве матча с "Зенитом"

Журналист Иван Карпов опубликовал в своём телеграм-канале видео задержания фаната московского "Спартака". Инцидент произошёл в перерыве матча 12-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита".

На видео снято, как сотрудники правоохранительных органов надевают на лежащего на земле болельщика наручники. После этого задержанного увели.

Видео © Telegram/karpinside

Ранее один из фанатов красно-белых заявил, что полиция при задержании болельщиков использовала дубинки и шокеры. Сообщалось, что в отделение доставили пятерых зрителей, поддерживавших "Спартак".