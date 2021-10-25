Появилось видео задержания болельщиков "Спартака" в перерыве матча с "Зенитом"
Встреча на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге завершилась крупной победой хозяев со счётом 7:1.
Фото © Telegram/karpinside
Журналист Иван Карпов опубликовал в своём телеграм-канале видео задержания фаната московского "Спартака". Инцидент произошёл в перерыве матча 12-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита".
На видео снято, как сотрудники правоохранительных органов надевают на лежащего на земле болельщика наручники. После этого задержанного увели.
Видео © Telegram/karpinside
Ранее один из фанатов красно-белых заявил, что полиция при задержании болельщиков использовала дубинки и шокеры. Сообщалось, что в отделение доставили пятерых зрителей, поддерживавших "Спартак".
Встреча, прошедшая на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге в рамках 12-го тура чемпионата России, завершилась со счётом 7:0 в пользу "Зенита". "Спартак" впервые в истории пропустил семь голов в национальном первенстве.
Футбол. Интересное по теме
"Виноваты сами": Роналду выступил с заявлением после разгромного поражения МЮ в матче с "Ливерпулем"
сегодня в 08:32
Черевченко ушёл в отставку с поста главного тренера "Химок"
сегодня в 08:07
"Очень динамичный игрок": Молодой российский футболист зажигает в Испании, пока Кокорин и Миранчук сидят на лавке
вчера в 21:40
Комментариев: 0