НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вратаря Сорокина включили в тройку лучших хоккеистов дня в НХЛ

Он стал первым голкипером в истории "Нью-Йорк Айлендерс", дважды за два дня сохранившим свои ворота в неприкосновенности.

25 октября, 09:16
<p>Фото © ХК "Нью-Йорк Айлендерс"</p>

Фото © ХК "Нью-Йорк Айлендерс"

Российского вратаря "Нью-Йорк Айлендерс" Илью Сорокина признали третьей звездой дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Сорокин отразил 42 броска в матче регулярного чемпионата против "Вегас Голден Найтс". Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу "Айлендерс".

Отметим, что россиянин стал первым в истории нью-йоркской команды вратарём, дважды за два дня сохранившим свои ворота в неприкосновенности. Накануне он отразил все 26 бросков во встрече с "Аризона Койотис" (3:0).

Шайба Гурьянова принесла "Далласу" победу над "Лос-Анджелесом" в НХЛ

Шайба Гурьянова принесла "Далласу" победу над "Лос-Анджелесом" в НХЛ

Первой звездой дня признали шведского нападающего клуба "Детройт Ред Уингз" Лукаса Рэймонда, оформившего хет-трик в игре с "Чикаго Блэкхокс" (6:3). Вторым в списке лучших игроков дня стал швейцарский защитник "Нэшвилл Предаторз" Роман Йоси, набравший четыре очка (одна шайба и три результативные передачи) в матче против "Миннесота Уайлд" (5:2).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1