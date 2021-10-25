Вратаря Сорокина включили в тройку лучших хоккеистов дня в НХЛ
Он стал первым голкипером в истории "Нью-Йорк Айлендерс", дважды за два дня сохранившим свои ворота в неприкосновенности.
Фото © ХК "Нью-Йорк Айлендерс"
Российского вратаря "Нью-Йорк Айлендерс" Илью Сорокина признали третьей звездой дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
Сорокин отразил 42 броска в матче регулярного чемпионата против "Вегас Голден Найтс". Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу "Айлендерс".
Отметим, что россиянин стал первым в истории нью-йоркской команды вратарём, дважды за два дня сохранившим свои ворота в неприкосновенности. Накануне он отразил все 26 бросков во встрече с "Аризона Койотис" (3:0).
Первой звездой дня признали шведского нападающего клуба "Детройт Ред Уингз" Лукаса Рэймонда, оформившего хет-трик в игре с "Чикаго Блэкхокс" (6:3). Вторым в списке лучших игроков дня стал швейцарский защитник "Нэшвилл Предаторз" Роман Йоси, набравший четыре очка (одна шайба и три результативные передачи) в матче против "Миннесота Уайлд" (5:2).
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