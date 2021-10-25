Вратаря Сорокина включили в тройку лучших хоккеистов дня в НХЛ

Российского вратаря "Нью-Йорк Айлендерс" Илью Сорокина признали третьей звездой дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Сорокин отразил 42 броска в матче регулярного чемпионата против "Вегас Голден Найтс". Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу "Айлендерс".

Отметим, что россиянин стал первым в истории нью-йоркской команды вратарём, дважды за два дня сохранившим свои ворота в неприкосновенности. Накануне он отразил все 26 бросков во встрече с "Аризона Койотис" (3:0).