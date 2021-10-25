Сын Светланы Светличной рассказал Лайфу, когда пропала актриса
Алексей Ивашов уже подал в полицию заявление об исчезновении матери. Как утверждает мужчина, правоохранители уже побывали в квартире звезды, ничего подозрительного замечено не было.
Фото © ТАСС / Сергей Виноградов
Сын заслуженной артистки РСФСР 81-летней Светланы Светличной Алексей Ивашов заявил Лайфу, что его мать пропала после того, как переехала поближе к родственникам.
"Переехала и пропала. Она переехала поближе к нам, рядом. Я не знаю, где она, мы обратились в полицию. Мы вчера ездили в полицию, написали заявление, вместе [с правоохранителями] были у неё дома. Всё на месте, всё стоит (в квартире. — Прим. Лайфа)", — рассказал Ивашов.
Напомним, сегодня, 25 октября, некоторые СМИ сообщили, что Светличная пропала без вести в Москве. Родственники не нашли Светлану Афанасьевну дома, в квартире в Погонном проезде.
Ранее друг Светланы Светличной рассказал нам, куда "пропала" актриса. Николаев признался, что в последний раз беседовал со звездой четыре или пять дней назад.
Лента новостей
Песков объяснил, за счёт чего кураторство вице-премьеров над федеральными округами упрощает работу
сегодня в 09:22
Обвинённый в домогательствах к мальчикам воспитатель признал вину и попал под арест
сегодня в 09:21
Кабмин наладил механизмы для предотвращения резкого роста цен, заявил Песков
сегодня в 09:17
Комментариев: 0