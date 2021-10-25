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Сын Светланы Светличной рассказал Лайфу, когда пропала актриса

Алексей Ивашов уже подал в полицию заявление об исчезновении матери. Как утверждает мужчина, правоохранители уже побывали в квартире звезды, ничего подозрительного замечено не было.

25 октября, 09:31
<p>Фото © ТАСС / Сергей Виноградов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Сын заслуженной артистки РСФСР 81-летней Светланы Светличной Алексей Ивашов заявил Лайфу, что его мать пропала после того, как переехала поближе к родственникам.

"Переехала и пропала. Она переехала поближе к нам, рядом. Я не знаю, где она, мы обратились в полицию. Мы вчера ездили в полицию, написали заявление, вместе [с правоохранителями] были у неё дома. Всё на месте, всё стоит (в квартире. — Прим. Лайфа)", — рассказал Ивашов.

Напомним, сегодня, 25 октября, некоторые СМИ сообщили, что Светличная пропала без вести в Москве. Родственники не нашли Светлану Афанасьевну дома, в квартире в Погонном проезде.

Ранее друг Светланы Светличной рассказал нам, куда "пропала" актриса. Николаев признался, что в последний раз беседовал со звездой четыре или пять дней назад.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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