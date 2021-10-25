Сын Светланы Светличной рассказал Лайфу, когда пропала актриса

Сын заслуженной артистки РСФСР 81-летней Светланы Светличной Алексей Ивашов заявил Лайфу, что его мать пропала после того, как переехала поближе к родственникам.

"Переехала и пропала. Она переехала поближе к нам, рядом. Я не знаю, где она, мы обратились в полицию. Мы вчера ездили в полицию, написали заявление, вместе [с правоохранителями] были у неё дома. Всё на месте, всё стоит (в квартире. — Прим. Лайфа)", — рассказал Ивашов.

Напомним, сегодня, 25 октября, некоторые СМИ сообщили, что Светличная пропала без вести в Москве. Родственники не нашли Светлану Афанасьевну дома, в квартире в Погонном проезде.