Песков объяснил, за счёт чего кураторство вице-премьеров над федеральными округами упрощает работу
В Кремле добавили, что не ждут каких-то конкретных изменений после введения кураторства. Оно было внедрено просто в виде работающего механизма.
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Закрепление за вице-премьерами кураторства над конкретными федеральными округами позволяет упростить и ускорить взаимодействие глав регионов с ведомствами. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что ждать каких-то конкретных изменений после введения кураторства пока рано, однако уже понятно, что новая схема помогает губернаторам в ускоренном порядке заниматься вопросами, которые требуют согласования с федеральными ведомствами.
"Линейно ожидать каких-то конкретных результатов вряд ли можно, это в целом такая система, которая призвана просто ускорить взаимодействие глав регионов с федеральным ведомствами", — подчеркнул Песков.
Напомним, президент России Владимир Путин во время прямой линии 30 июня заявил, что у каждой территории России будет куратор из правительства. По его словам, властям необходимо протестировать функционирование этой системы в более широком формате, а не только применительно к Дальнему Востоку, Арктике и Северному Кавказу.
Так, за Дмитрием Чернышенко закрепили Центральный федеральный округ, за Маратом Хуснуллиным — Южный, за Викторией Абрамченко — Сибирский, за Татьяной Голиковой — Северо-Западный, за Александром Новаком — Северо-Кавказский, за Юрием Борисовым — Уральский, за Дмитрием Чернышенко — Приволжский округ. Юрий Трутнев остался куратором Дальнего Востока и Арктики.
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