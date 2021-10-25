Песков объяснил, за счёт чего кураторство вице-премьеров над федеральными округами упрощает работу

Закрепление за вице-премьерами кураторства над конкретными федеральными округами позволяет упростить и ускорить взаимодействие глав регионов с ведомствами. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что ждать каких-то конкретных изменений после введения кураторства пока рано, однако уже понятно, что новая схема помогает губернаторам в ускоренном порядке заниматься вопросами, которые требуют согласования с федеральными ведомствами.

"Линейно ожидать каких-то конкретных результатов вряд ли можно, это в целом такая система, которая призвана просто ускорить взаимодействие глав регионов с федеральным ведомствами", — подчеркнул Песков.

Напомним, президент России Владимир Путин во время прямой линии 30 июня заявил, что у каждой территории России будет куратор из правительства. По его словам, властям необходимо протестировать функционирование этой системы в более широком формате, а не только применительно к Дальнему Востоку, Арктике и Северному Кавказу.