Камера сняла момент крушения высокоплана в Подмосковье
На кадрах можно заметить, что летательный аппарат набирает высоту, однако в определённый момент резко начинает падать.
Скриншот © YouTube / Следственный комитет Российской Федерации
Момент крушения высокоплана "Аэропракт А-22" в Рузском районе Московской области попал на видео. Кадры публикует пресс-служба Следственного комитета РФ в своём YouTube-канале.
На записи видно, что летательный аппарат постепенно набирает высоту, однако в определённый момент резко начинает падать, переворачиваясь в воздухе, а после практически вертикально врезается в землю. Отмечается, что на месте крушения были разбросаны лопасти винта двигателя. Следователи изъяли датчик высоты, образцы топлива самолёта, его техническую документацию, а также назначили необходимые экспертизы и допросили работников аэродрома. В числе приоритетных версий произошедшего — техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия.
Напомним, накануне, 24 октября, стало известно, что два человека погибли при крушении высокоплана в Подмосковье. Летательный аппарат рухнул в районе деревни Ватулино, недалеко от взлётного поля местного аэроклуба. Лайф публиковал первое видео с места падения воздушного судна. Сообщалось, что в результате трагедии погибли супруги.
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