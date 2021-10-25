Камера сняла момент крушения высокоплана в Подмосковье

На записи видно, что летательный аппарат постепенно набирает высоту, однако в определённый момент резко начинает падать, переворачиваясь в воздухе, а после практически вертикально врезается в землю. Отмечается, что на месте крушения были разбросаны лопасти винта двигателя. Следователи изъяли датчик высоты, образцы топлива самолёта, его техническую документацию, а также назначили необходимые экспертизы и допросили работников аэродрома. В числе приоритетных версий произошедшего — техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия.