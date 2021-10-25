На поддержку бизнеса и НКО в России выделят ещё свыше 38 млрд рублей
Как отметил премьер Михаил Мишустин, на гранты смогут рассчитывать предприятия, которые работают в отраслях гостиничного бизнеса, общепита, спорта, допобразования и бытовых услуг.
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На поддержку малого бизнеса и НКО в России выделят ещё свыше 38 млрд рублей. Видео © Telegram / Правительство России
Правительство России выделит денежные гранты на поддержку малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в условиях пандемии коронавируса. Об этом стало известно в ходе совещания премьера Михаила Мишустина с вице-премьерами.
"Мы должны помочь не только сохранить рабочие места, но и дать возможность быстро восстановить обороты после того, как новая волна [ковида] пойдёт на спад", — отметил глава кабмина.
По словам Мишустина, размер гранта будет определяться в зависимости от числа работников — в расчёте один МРОТ на одного занятого, включая самого индивидуального предпринимателя. Так, на господдержку смогут рассчитывать предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в отраслях гостиничного бизнеса, общепита, спорта, допобразования и бытовых услуг.
Отмечается, что заявку на получение гранта можно будет направить с 1 ноября в Федеральную налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика. При этом средства начнут поступать с 15 ноября. Глава кабмина добавил, что на эти цели в общей сложности планируется выделить около 38,5 миллиарда рублей.
"Такая мера позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки и поддержать около трёх миллионов человек", — заключил Мишустин.
Ранее сообщалось, что кабмин выделит ещё свыше 34 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми. Премьер-министр РФ на заседании с членами кабмина подчеркнул, что помощь таким гражданам "останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы".
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