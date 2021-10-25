На поддержку бизнеса и НКО в России выделят ещё свыше 38 млрд рублей

На поддержку малого бизнеса и НКО в России выделят ещё свыше 38 млрд рублей. Видео © Telegram / Правительство России

Правительство России выделит денежные гранты на поддержку малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в условиях пандемии коронавируса. Об этом стало известно в ходе совещания премьера Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"Мы должны помочь не только сохранить рабочие места, но и дать возможность быстро восстановить обороты после того, как новая волна [ковида] пойдёт на спад", — отметил глава кабмина.

По словам Мишустина, размер гранта будет определяться в зависимости от числа работников — в расчёте один МРОТ на одного занятого, включая самого индивидуального предпринимателя. Так, на господдержку смогут рассчитывать предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в отраслях гостиничного бизнеса, общепита, спорта, допобразования и бытовых услуг.

Отмечается, что заявку на получение гранта можно будет направить с 1 ноября в Федеральную налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика. При этом средства начнут поступать с 15 ноября. Глава кабмина добавил, что на эти цели в общей сложности планируется выделить около 38,5 миллиарда рублей.

"Такая мера позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки и поддержать около трёх миллионов человек", — заключил Мишустин.