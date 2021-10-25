Невакцинированным спортсменам предстоит перед Олимпиадой в Пекине пройти трёхнедельный карантин

Пекин примет соревнования с 4 по 20 февраля, их участники разыграют 109 комплектов наград.

Участникам Олимпиады в Пекине, которые заранее не привьются от коронавируса, предстоит пройти 21-дневный карантин по прибытии в столицу Китая. Об этом сообщается на сайте МОК.

Избежать карантина можно будет в случае получения всех компонентов вакцины. Привиться необходимо не менее чем за 14 дней до отъезда в Китай. При этом предусмотрено освобождение от вакцинации при медицинских противопоказаниях.

В ходе Игр участникам будет разрешено передвигаться только по заранее определённым маршрутам. Среди разрешённых пунктов назначения — аэропорт, Олимпийская деревня, тренировочные центры и места проведения соревнований.