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Невакцинированным спортсменам предстоит перед Олимпиадой в Пекине пройти трёхнедельный карантин

Соревнования пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля. Участники Игр разыграют 109 комплектов медалей.

25 октября, 09:59
<p>Фото © ТАСС / EPA / WU HONG</p>

Фото © ТАСС / EPA / WU HONG

Участникам Олимпиады в Пекине, которые заранее не привьются от коронавируса, предстоит пройти 21-дневный карантин по прибытии в столицу Китая. Об этом сообщается на сайте МОК.

Избежать карантина можно будет в случае получения всех компонентов вакцины. Привиться необходимо не менее чем за 14 дней до отъезда в Китай. При этом предусмотрено освобождение от вакцинации при медицинских противопоказаниях.

В ходе Игр участникам будет разрешено передвигаться только по заранее определённым маршрутам. Среди разрешённых пунктов назначения — аэропорт, Олимпийская деревня, тренировочные центры и места проведения соревнований.

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Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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