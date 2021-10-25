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Опубликовано 25 октября 2021, 09:59

Невакцинированным спортсменам предстоит перед Олимпиадой в Пекине пройти трёхнедельный карантин

Фото © ТАСС / EPA / WU HONG

Фото © ТАСС / EPA / WU HONG

Пекин примет соревнования с 4 по 20 февраля, их участники разыграют 109 комплектов наград.

Участникам Олимпиады в Пекине, которые заранее не привьются от коронавируса, предстоит пройти 21-дневный карантин по прибытии в столицу Китая. Об этом сообщается на сайте МОК.

Избежать карантина можно будет в случае получения всех компонентов вакцины. Привиться необходимо не менее чем за 14 дней до отъезда в Китай. При этом предусмотрено освобождение от вакцинации при медицинских противопоказаниях.

В ходе Игр участникам будет разрешено передвигаться только по заранее определённым маршрутам. Среди разрешённых пунктов назначения — аэропорт, Олимпийская деревня, тренировочные центры и места проведения соревнований.

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Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.

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Роман Фейгин
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