На Украине запасли угля почти в четыре раза меньше, чем планировалось
Согласно данным Минэнерго Незалежной, количество этого вида топлива начало уменьшаться в конце июня текущего года, но при этом превышало показатели планов вплоть до середины июля.
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На Украине по состоянию на 25 октября запасы угля на ТЭС и ТЭЦ — почти в четыре раза ниже запланированных объёмов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Незалежной.
Согласно представленным данным, запланированный на 2021 год объём угля составляет 2971,3 тысячи тонн, а фактический по состоянию на конец октября — всего 701,3 тысячи тонн. При этом отмечается, что количество этого вида топлива начало уменьшаться в конце июня текущего года, но превышало показатели планов вплоть до середины июля.
В ведомстве добавили, что в 2020 году запасы угля составили 2648 тысяч тонн, а в 2019-м — 1809 тысяч тонн.
Лайф рассказывал, что на Украине остановили работу теплоэлектростанции из-за нехватки угля. О малых запасах этого вида топлива власти страны сообщали ранее. При этом глава Минэнерго Украины заявлял, что в октябре в стране планируется добыть 1,7 миллиона тонн угля.
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