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В КХЛ назвали лучших хоккеистов недели

В список вошли представители петербургского СКА, уфимского "Салавата Юлаева" и подмосковного "Витязя".

25 октября, 10:22
<p>Фото © КХЛ</p>

Фото © КХЛ

КХЛ объявила лучших игроков восьмой недели на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, лучшим голкипером стал вратарь СКА Ларс Юханссон. На прошлой неделе швед одержал вместе с командой две сухие победы — над финским "Йокеритом" (2:0) и китайским "Куньлунем" (7:0). В этих встречах он отразил все 34 броска по воротам.

Лучшим защитником был назван Валттери Кемиляйнен из подмосковного "Витязя". Финский хоккеист в трёх матчах забросил две шайбы и сделал пять результативных передач.

"Салават Юлаев" вырвал победу в матче с "Локомотивом", отыгравшись со счёта 1:3

"Салават Юлаев" вырвал победу в матче с "Локомотивом", отыгравшись со счёта 1:3

Среди нападающих лучшим признали Сакари Маннинена из уфимского "Салавата Юлаева". Финн забросил три шайбы и сделал две передачи. Добавим, что лучшим новичком недели стал голкипер череповецкой "Северстали" Константин Шостак, отразивший 97,78% бросков.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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