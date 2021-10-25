В КХЛ назвали лучших хоккеистов недели

КХЛ объявила лучших игроков восьмой недели на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, лучшим голкипером стал вратарь СКА Ларс Юханссон. На прошлой неделе швед одержал вместе с командой две сухие победы — над финским "Йокеритом" (2:0) и китайским "Куньлунем" (7:0). В этих встречах он отразил все 34 броска по воротам.

Лучшим защитником был назван Валттери Кемиляйнен из подмосковного "Витязя". Финский хоккеист в трёх матчах забросил две шайбы и сделал пять результативных передач.