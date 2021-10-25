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Внучка Вячеслава Зайцева опровергла информацию о госпитализации модельера

По словам Маруси, родственники держат связь с кутюрье и созваниваются с ним, а никаких проблем со здоровьем у него нет.

25 октября, 10:15
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/SLAVAZAITSEVMOSCOW/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Slava Zaitsev Московский дом моды</a></p>

Фото © Facebook / Slava Zaitsev Московский дом моды

Внучка 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева Маруся прокомментировала Лайфу появившуюся информацию о том, что знаменитый кутюрье находится в одной из больниц Москвы. По словам собеседницы, с её дедушкой всё в порядке.

"Вчера звонили якобы из Департамента культуры Москвы, тоже интересовались. С ним всё в порядке. Я не знаю, откуда такая информация", — сказала Маруся.

Она добавила, что родственники держат связь с художником и созваниваются с ним. Никаких проблем со здоровьем у него нет.

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Ранее Лайф рассказывал о госпитализации заразившегося ковидом отца Юлии Началовой. У мужчины поднялась температура, появились слабость и кашель, при этом уровень сатурации опустился до 94%.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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