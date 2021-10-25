Внучка Вячеслава Зайцева опровергла информацию о госпитализации модельера

Внучка 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева Маруся прокомментировала Лайфу появившуюся информацию о том, что знаменитый кутюрье находится в одной из больниц Москвы. По словам собеседницы, с её дедушкой всё в порядке.

"Вчера звонили якобы из Департамента культуры Москвы, тоже интересовались. С ним всё в порядке. Я не знаю, откуда такая информация", — сказала Маруся.

Она добавила, что родственники держат связь с художником и созваниваются с ним. Никаких проблем со здоровьем у него нет.