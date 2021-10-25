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Власти Петербурга обозначили условие снятия ковидных ограничений

Его нужно принять спокойно и без паники как необходимую меру, указали в управлении Роспотребнадзора Северной столицы.

25 октября, 12:47
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге ограничительные меры по ковиду сохранятся до того момента, пока общий показатель привитого населения не достигнет 80%. Об этом заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджерия.

"Ограничительные мероприятия будут до тех пор, пока не будет достигнут коллективный иммунитет в количестве не менее 80% охвата прививкой. Иначе просто невозможно", — сообщила Чхинджерия.

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По её словам, такое количество привитых от ковида людей является "общим требованием" для того, чтобы добиться коллективного иммунитета. В настоящий момент нужно понять, что с ковидом мы будем жить ещё долго. В связи с этим следует "спокойно, без паники принять это (вакцинацию от ковида. — Прим. Лайфа) как необходимую меру". Кроме того, Чхинджерия отметила, что прививаться от коронавируса в дальнейшем придётся ежегодно.

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"И эта вакцинация будет проводиться в дальнейшем ежегодно, так, как это делается при гриппе. У нас нет другого пути, если мы не хотим ограничений, которые сейчас мы обсуждаем. Мы должны жить обычной жизнью. И таким условием будет достижение коллективного иммунитета", — заключила Чхинджерия.

Ранее стало известно, что за сутки в России выявили 37 930 случаев ковида, это максимум с начала пандемии. В пятёрке по выявленным случаям Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Самарская и Нижегородская области.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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