Власти Петербурга обозначили условие снятия ковидных ограничений

В Санкт-Петербурге ограничительные меры по ковиду сохранятся до того момента, пока общий показатель привитого населения не достигнет 80%. Об этом заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджерия.

"Ограничительные мероприятия будут до тех пор, пока не будет достигнут коллективный иммунитет в количестве не менее 80% охвата прививкой. Иначе просто невозможно", — сообщила Чхинджерия.

По её словам, такое количество привитых от ковида людей является "общим требованием" для того, чтобы добиться коллективного иммунитета. В настоящий момент нужно понять, что с ковидом мы будем жить ещё долго. В связи с этим следует "спокойно, без паники принять это (вакцинацию от ковида. — Прим. Лайфа) как необходимую меру". Кроме того, Чхинджерия отметила, что прививаться от коронавируса в дальнейшем придётся ежегодно.

"И эта вакцинация будет проводиться в дальнейшем ежегодно, так, как это делается при гриппе. У нас нет другого пути, если мы не хотим ограничений, которые сейчас мы обсуждаем. Мы должны жить обычной жизнью. И таким условием будет достижение коллективного иммунитета", — заключила Чхинджерия.