В Балакове пьяный мужчина пришёл в школу, где когда-то учился, с винтовкой

В одной из школ города Балаково Саратовской области правоохранители задержали местного жителя с пневматической винтовкой. Об инциденте сообщает ТАСС, ссылаясь на районную администрацию.

Устроивший стрельбу в школе под Пермью признался, что не хотел никого убивать

Уточняется, что задержанный оказался бывшим выпускником этого учебного заведения. Он был в нетрезвом состоянии и никому не угрожал. Позже мужчина пояснил правоохранителям, что оружие он якобы хотел подарить школе, чтобы ученики тренировались на занятиях по стрельбе.