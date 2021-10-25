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В Балакове пьяный мужчина пришёл в школу, где когда-то учился, с винтовкой

Её экс-выпускник решил презентовать учебному заведению. Незваного гостя оперативно задержали, пострадавших нет.

25 октября, 12:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В одной из школ города Балаково Саратовской области правоохранители задержали местного жителя с пневматической винтовкой. Об инциденте сообщает ТАСС, ссылаясь на районную администрацию.

"Мужчина с пневматической винтовкой пришёл в школу № 13. Сотрудники вызвали полицию, мужчина задержан. Никто не пострадал", — рассказали местные власти.

Устроивший стрельбу в школе под Пермью признался, что не хотел никого убивать

Устроивший стрельбу в школе под Пермью признался, что не хотел никого убивать

Уточняется, что задержанный оказался бывшим выпускником этого учебного заведения. Он был в нетрезвом состоянии и никому не угрожал. Позже мужчина пояснил правоохранителям, что оружие он якобы хотел подарить школе, чтобы ученики тренировались на занятиях по стрельбе.

Ранее Лайф сообщал о стрельбе в школе под Пермью. 12-летний мальчик сделал несколько выстрелов. К счастью, в результате стрельбы никто серьёзно не пострадал — лишь один школьник получил ссадины. Ученика обезоружила директор, она увела ребёнка в кабинет и после разговора убедила его отдать ей ружьё. Оружие оказалось отцовским, мальчик вместе с папой иногда выезжал "пострелять".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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