В Балакове пьяный мужчина пришёл в школу, где когда-то учился, с винтовкой
Её экс-выпускник решил презентовать учебному заведению. Незваного гостя оперативно задержали, пострадавших нет.
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В одной из школ города Балаково Саратовской области правоохранители задержали местного жителя с пневматической винтовкой. Об инциденте сообщает ТАСС, ссылаясь на районную администрацию.
"Мужчина с пневматической винтовкой пришёл в школу № 13. Сотрудники вызвали полицию, мужчина задержан. Никто не пострадал", — рассказали местные власти.
Уточняется, что задержанный оказался бывшим выпускником этого учебного заведения. Он был в нетрезвом состоянии и никому не угрожал. Позже мужчина пояснил правоохранителям, что оружие он якобы хотел подарить школе, чтобы ученики тренировались на занятиях по стрельбе.
Ранее Лайф сообщал о стрельбе в школе под Пермью. 12-летний мальчик сделал несколько выстрелов. К счастью, в результате стрельбы никто серьёзно не пострадал — лишь один школьник получил ссадины. Ученика обезоружила директор, она увела ребёнка в кабинет и после разговора убедила его отдать ей ружьё. Оружие оказалось отцовским, мальчик вместе с папой иногда выезжал "пострелять".
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