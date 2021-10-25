Американские учёные нашли формулу абсолютного счастья
Хорошие новости исследователи принесли тем любителям психологии, кто находится "в потоке".
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Сотрудники Чикагского университета выяснили, что делает человека счастливым. Учёные под руководством профессора психологии Михая Чиксентмихайи провели опыт с участием добровольцев и предложили собственную теорию.
Согласно исследованиям, многие ощущали счастье, когда занимались любимым делом. Результатом стала формула "вхождения в поток". Она заключается в том, что есть дело, в котором человек может проявить себя и продемонстрировать подходящий для этого навык. Кроме того, важно иметь чёткие цели и при этом получать своевременную и точную обратную связь. При этом незначительную роль играет род деятельности — абсолютно все участники исследования описывали счастье почти одинаково.
Как отметили специалисты из Чикагского университета, человек счастлив, когда ему удаётся максимально сосредоточиться на задаче — и ощущение внутреннего "я" и времени теряются.
Ранее тренер по НЛП дала пять рекомендаций для счастливого замужества. Один из советов — обсуждать с избранником взгляды на семейную жизнь. Многие могут удивиться результатам таких бесед.
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