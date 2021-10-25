Американские учёные нашли формулу абсолютного счастья

Согласно исследованиям, многие ощущали счастье, когда занимались любимым делом. Результатом стала формула "вхождения в поток". Она заключается в том, что есть дело, в котором человек может проявить себя и продемонстрировать подходящий для этого навык. Кроме того, важно иметь чёткие цели и при этом получать своевременную и точную обратную связь. При этом незначительную роль играет род деятельности — абсолютно все участники исследования описывали счастье почти одинаково.