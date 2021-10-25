Вирусолог Тимаков: Россияне привезут новые штаммы ковида из-за границы после нерабочих дней

Россияне, которые купили путёвки за границу на время нерабочих дней, могут привезти оттуда новые штаммы коронавируса. Об этом предупредил вирусолог Евгений Тимаков.

Он назвал правильной мерой введение вынужденных "выходных", однако обратил внимание на проблему её исполнения.

"Локдаун — да, он снизит количество госпитализаций, но никаким образом кардинально ситуацию не изменит, если, например, будут продолжаться поездки в зарубежные страны. Все же активно скупили путёвки… Сейчас привезут новые штаммы вируса сюда", — приводит его слова РИА ФАН.

Но активный обмен штаммами может начаться и внутри России, ведь в каждом регионе большой страны, где свои климатические условия, могут развиваться различные мутации дельта-штамма по своему сценарию, предупредил Тимаков. Люди сейчас нагрузят и без того перегруженные больницы ещё сильнее, уточнил он.