АТОР: Россияне выкупили почти все места в пятизвёздочных отелях Египта
Из-за небывалого спроса многие премиум-гостиницы Хургады и Шарм-эль-Шейха уже приостановили продажи. Аналитики связывают такую ситуацию с введением локдауна в Москве и регионах.
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Россияне практически полностью скупили места в дорогих отелях Египта, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Специалисты отмечают, что в период ноябрьских праздников спрос на курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха вырос многократно.
"У нас уже сейчас осталось не больше двух-трёх мест на каждую дату вылета в этот период. А средняя глубина продаж в Египет превышает три недели", — отметил один из туроператоров.
Из-за небывалого спроса мест в дорогих гостиницах Египта на ноябрьские праздники сейчас практически не осталось. Например, многие премиум-отели излюбленных россиянами курортов африканской страны уже остановили продажи. Причём на ближайшие даты спрос настолько велик, что египетским туроператорам достаточно объявить о наличии номеров — и они тут же будут раскуплены. Аналитики связывают сложившуюся ситуацию с введённым локдауном в Москве и регионах.
Также уточняется, что в основном россияне покупают пакетные туры на семь или 10 ночей, при этом половина заявок — туры на двоих.
Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также добавил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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