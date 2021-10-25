АТОР: Россияне выкупили почти все места в пятизвёздочных отелях Египта

Россияне практически полностью скупили места в дорогих отелях Египта, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Специалисты отмечают, что в период ноябрьских праздников спрос на курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха вырос многократно.

"У нас уже сейчас осталось не больше двух-трёх мест на каждую дату вылета в этот период. А средняя глубина продаж в Египет превышает три недели", — отметил один из туроператоров.

Из-за небывалого спроса мест в дорогих гостиницах Египта на ноябрьские праздники сейчас практически не осталось. Например, многие премиум-отели излюбленных россиянами курортов африканской страны уже остановили продажи. Причём на ближайшие даты спрос настолько велик, что египетским туроператорам достаточно объявить о наличии номеров — и они тут же будут раскуплены. Аналитики связывают сложившуюся ситуацию с введённым локдауном в Москве и регионах.

Также уточняется, что в основном россияне покупают пакетные туры на семь или 10 ночей, при этом половина заявок — туры на двоих.