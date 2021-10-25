СМИ: Украина заключила соглашение о продаже газа с Молдавией

Компания "Нафтогаз Украины" подписала рамочное соглашение с молдавской фирмой Energocom о поставках 700 миллионов кубометров газа с формулировкой "в случае необходимости". Об этом сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на источники в правительстве страны.

В документе уточняется, что украинская сторона будет продавать Кишинёву импортный ресурс, то есть приобретённый в Европе.

"О газе собственной добычи не может быть и речи", — отметил собеседник в украинском правительстве.

Ранее Лайф рассказывал, что переговоры России и Молдавии по газу завершились безрезультатно. По словам инсайдеров, существует высокий риск полного прекращения поставок российского топлива в республику после 1 ноября. Известно, что Москва предлагала Кишинёву справедливую рыночную цену с допскидкой 25% при условии, что Молдавия в течение трёх лет вернёт накопившийся за предыдущие годы долг — около 700 миллионов долларов. Кишинёв заявил об отсутствии необходимой суммы и настаивал на сокращении рыночной цены на 50%.

