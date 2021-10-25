"Я была в шоке": Гимнастка Мельникова назвала унизительным отсутствие показа ЧМ на российских телеканалах
На турнире она сумела одержать победу в личном многоборье, а также взять по одной серебряной и бронзовой награде.
Фото © Instagram / gelyamelnikova
Гимнастка Ангелина Мельникова назвала унизительным отсутствие трансляций чемпионата мира по спортивной гимнастике на российском телевидении. Своим мнением она поделилась в беседе с ТАСС.
"Это очень обидно и даже унизительно, потому что на этот турнир с нашей стороны приехали олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Считаю, что это просто неуважение к нашему виду спорта, и о какой популяризации спорта в России можно говорить, если у нас не могут банально показать чемпионат мира по спортивной гимнастике. Я была в шоке от того, что ни мои родители, ни мои родственники не могли посмотреть, как я выступала. Это просто ужасно", — отметила Мельникова.
По стопам Авериной: Как судьи "украли" у российской гимнастки Мельниковой золотую медаль чемпионата мира
Напомним, на чемпионате мира по спортивной гимнастике 21-летняя Мельникова стала победительницей соревнований в личном многоборье, а также взяла серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке. При этом турнир закончился судейским скандалом из-за достаточно спорного решения арбитров отдать победу в вольных упражнениях хозяйке соревнований, а не Мельниковой. Добавим, что турнир не показывал ни один российский канал.
Комментариев: 0