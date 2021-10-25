"Это очень обидно и даже унизительно, потому что на этот турнир с нашей стороны приехали олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Считаю, что это просто неуважение к нашему виду спорта, и о какой популяризации спорта в России можно говорить, если у нас не могут банально показать чемпионат мира по спортивной гимнастике. Я была в шоке от того, что ни мои родители, ни мои родственники не могли посмотреть, как я выступала. Это просто ужасно", — отметила Мельникова.